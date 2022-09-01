Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın talimatıyla bölgeye gidecek heyette Bakanlar Soylu ve Kurum'un yanı sıra AFAD Başkanı Yunus Sezer , TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer alacak.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Süleyman Soylu, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakanlar Soylu ve Kurum, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a gidecek - Son Dakika

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