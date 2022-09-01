Bakanlar Soylu ve Kurum, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a gidecek - Son Dakika
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Bakanlar Soylu ve Kurum, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a gidecek

01.09.2022 11:24
Bakanlar Soylu ve Kurum, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a gidecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a gidecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a gidecek.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye gidecek heyette Bakanlar Soylu ve Kurum'un yanı sıra AFAD Başkanı Yunus Sezer, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer alacak.

Heyet, muson yağmurlarından etkilenen bölgede yürütülen insani yardım çalışmalarını ve ihtiyaçları yerinde tespit edecek.

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Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Süleyman Soylu, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakanlar Soylu ve Kurum, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a gidecek - Son Dakika

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