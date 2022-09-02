Bakanlar Soylu ve Kurum, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Bakanlar Soylu ve Kurum, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a geldi

02.09.2022 05:22
Bakanlar Soylu ve Kurum, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye gelen Bakanlar Soylu ve Kurum'u, İslamabad Uluslararası Havaliman'ında Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sana Ullah Khan, İklim Değişikliği Bakanı Sherry Rahman ile Planlama, Kalkınma ve Reform Bakanı Ahsan İkbal karşıladı.

Soylu, burada yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönlü ve duasının Pakistan'la birlikte olduğunu belirterek, "Bugün 90 bin camide mübarek cuma gününde hem Pakistanlı kardeşlerimiz için dua edilecek hem de destek talep edilecek." diye konuştu.

Pakistan'a şu ana kadar 11 uçakla çadır, gıda ve ilaç yardımının yapıldığını ve 2'inci İyilik Treni'nin 5-6 gün içerisinde bölgede olacağını belirten Soylu, "Kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Pakistanlı kardeşlerimiz 'dur' diyene kadar yardım köprüsü hem trenle hem de havadan devam edecek." ifadesini kullandı.

Pakistan'a ulaşan heyette, AFAD Başkanı Yunus Sezer, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer aldı.

Heyet, muson yağmurlarından etkilenen bölgede yürütülen insani yardım çalışmalarını ve ihtiyaçları yerinde tespit edecek.

YORUMLAR
500
Pakistan Başbakanı Şerif, Bakan Soylu ve Bakan Kurum'u kabul etti: Afet gerçekleşir gerçekleşmez Türkiye'den yardımlar yağmaya başladı Pakistan Başbakanı Şerif, Bakan Soylu ve Bakan Kurum'u kabul etti: Afet gerçekleşir gerçekleşmez Türkiye'den yardımlar yağmaya başladı Bakan Soylu, Levent Göktaş'ın yakalanmasını değerlendirdi Bakan Soylu, Levent Göktaş'ın yakalanmasını değerlendirdi Erkan Aydın'dan Bakan Soylu'ya: 'Trafik Kazalarının Yeniden Artmasının Gerekçesi Nedir' Erkan Aydın'dan Bakan Soylu'ya: 'Trafik Kazalarının Yeniden Artmasının Gerekçesi Nedir'
Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Süleyman Soylu, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakanlar Soylu ve Kurum, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:04 Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye attığı Maxi Gomez çalımında kritik detay! Menajeri kızıp mesaj atmış
10:54 AK Parti: İzmirli artık hizmet görmek istiyor
10:46 Twitter duyurdu! "Düzenle" butonu kullanıma açılıyor
10:49 Bakan Soylu, yakalanan firari zanlı Levent Göktaş'ın iade süreci hakkında konuştu: Ya deport edilecek, ya da mahkeme süreci olacak
10:44 Maç esnasında tribünde cinsel ilişkiye giren çift stattan kovuldu
10:37 Şarkıcı Gülşen'in 3 yıla kadar hapsi isteniyor
10:32 Balayında eşini otel odasında bıraktı! 176 kişinin yakalandığı fuhuş operasyonunda yakalandı
10:21 Güne yükselişle başlayan gram altın 997 liradan satılıyor
09:59 İsviçre'nin en büyük ikinci bankası Credit Suisse, 3 bin 200 kişiyi işten çıkarıyor
10:00 Muharrem İnce'den çarpıcı sözler: Ben o gece genel merkeze gitseydim 1 milyon kişi CHP'yi yakardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 11:15:59. #1.11#
SON DAKİKA: Bakanlar Soylu ve Kurum, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement