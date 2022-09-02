İSLAMABAD - Bakanlar Soylu ve Kurum, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'da - Son Dakika
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İSLAMABAD - Bakanlar Soylu ve Kurum, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'da

02.09.2022 11:23

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye gelen Bakanlar Soylu ve Kurum'u, İslamabad Uluslararası Havaliman'ında Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sana Ullah Khan, İklim Değişikliği Bakanı Sherry Rahman ile Planlama, Kalkınma ve Reform Bakanı Ahsan İkbal karşıladı.

Soylu, burada yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönlü ve duasının Pakistan'la birlikte olduğunu belirterek, "Bugün 90 bin camide mübarek cuma gününde hem Pakistanlı kardeşlerimiz için dua edilecek hem de destek talep edilecek." diye konuştu.

Pakistan'a şu ana kadar 11 uçakla çadır, gıda ve ilaç yardımının yapıldığını ve 2'inci İyilik Treni'nin 5-6 gün içerisinde bölgede olacağını belirten Soylu, "Kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Pakistanlı kardeşlerimiz 'dur' diyene kadar yardım köprüsü hem trenle hem de havadan devam edecek." ifadesini kullandı.

Pakistan'a ulaşan heyette, AFAD Başkanı Yunus Sezer, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer aldı.

Heyet, muson yağmurlarından etkilenen bölgede yürütülen insani yardım çalışmalarını ve ihtiyaçları yerinde tespit edecek.

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Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Süleyman Soylu, Murat Kurum, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSLAMABAD - Bakanlar Soylu ve Kurum, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'da - Son Dakika

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