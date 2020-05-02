İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüntülü konuşan yaşlı kadın, bakandan öldüğünde tabutunu... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüntülü konuşan yaşlı kadın, bakandan öldüğünde tabutunu taşımasını istedi

SİVAS - Sivas Valisi Salih Ayhan'ın aracılığıyla İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüntülü konuşan yaşlı kadının, bakandan öldüğünde tabutunu taşımasını istedi.

Sivas Valisi Salih Ayhan kent merkezinde yaşayan Hayriye Öztepe'ninİçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşme isteğini geri çevirmedi. Ayhan, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ile yalnız yaşayan Hayriye teyzenin evine giderek, Bakan Soylu'yu cep telefonu ile görüntülü arayıp Hayriye teyze ile görüştürdü. Karşısında Bakan Soylu'yu gören Hayriye teyze, "Ölürüm yavrum ölürüm. Ölürüm senin için yavrum. Vasiyet ettim herkese, ölürsem tabutumun altına gir. Yavrum hayırlı Ramazanlar göresin. Rabbim senin ile Cumhurbaşkanımızı bu vatının başından eksik etmesin. Sen Aslan parçasısın sen yiğitler yiğidisin" demesi ise dikkat çekti.

Yaşlı kadının "Vasiyet ettim herkese ölürsem tabutumun altına gir" demesi üzerine Bakan Soylu "Rabbim gecinden versi, başımın üzerine teyzem. Seni unutmam Hayriye ana merak etme. Benim bir huyum da unutmamaktır."dedi

Sivas Valisi Ayhan o anların görüntüsü sosyal medya hesabından, "Muhabbeti ve kadirşinaslığı ile Anadolu kadınına güzel bir örnek olan Hayriye teyzemiz, uzun süredir hasretini çektiği İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu ile görüntülü görüşerek temennilerini iletti. Rabbim, gönlündeki sevgiyi ve duayı eksik etmesin. Sağlıkla." İfadelerini kullanarak paylaştı.