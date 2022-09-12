İçişleri Bakanı Soylu, Macar mevkidaşı Pinter ile telefonda görüştü - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu, Macar mevkidaşı Pinter ile telefonda görüştü

12.09.2022 17:12
İçişleri Bakanı Soylu, Macar mevkidaşı Pinter ile telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Macar mevkidaşı Sandor Pinter arasındaki telefon görüşmesinde pasaport basımı, güvenlik konuları ve Dostluk Yolu Projesi değerlendirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Macar mevkidaşı Sandor Pinter arasındaki telefon görüşmesinde pasaport basımı, güvenlik konuları ve Dostluk Yolu Projesi değerlendirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Soylu, Pinter ile telefonda görüştü.

Görüşmede, pasaport basımında karşılıklı iş birliği ve atılacak adımlar, Dostluk Yolu Projesi kapsamında Macaristan sınır kapılarında görevli Türk polisleri ve güvenlik konularında iş birliğine ilişkin konular değerlendirildi.

Ayrıca 17 Ağustos Marmara Depremi'nde 3 yaşındaki bir kız çocuğunun enkaz altından 82 saat sonra canlı çıkarılmasını sağlayan "Mancs" isimli Macaristan arama kurtarma köpeği için Kocaeli'de yapılacak anıtın, Pinter'in Türkiye'ye kasımda yapacağı ziyaret sırasında açılması konusunda mutabık kalındı.

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Bakan Soylu: 17 bin 128 öğretmenin güvenlik soruşturması tamamlandı (2) -Yeniden Bakan Soylu: 17 bin 128 öğretmenin güvenlik soruşturması tamamlandı (2) -Yeniden Bakan Soylu: 17 bin 128 öğretmenin güvenlik soruşturması tamamlandı Bakan Soylu: 17 bin 128 öğretmenin güvenlik soruşturması tamamlandı
Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Macaristan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, Macar mevkidaşı Pinter ile telefonda görüştü - Son Dakika

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