Ayrıca 17 Ağustos Marmara Depremi'nde 3 yaşındaki bir kız çocuğunun enkaz altından 82 saat sonra canlı çıkarılmasını sağlayan "Mancs" isimli Macaristan arama kurtarma köpeği için Kocaeli 'de yapılacak anıtın, Pinter'in Türkiye 'ye kasımda yapacağı ziyaret sırasında açılması konusunda mutabık kalındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Soylu, Pinter ile telefonda görüştü.

Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Macaristan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakanı Soylu, Macar mevkidaşı Pinter ile telefonda görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.