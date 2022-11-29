Poligonda atış yaparken Süleyman Soylu'nun lafı geçti, Özdağ hemen makinalı tüfeği istedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşadığı tartışmalarla gündem olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'da gerçekleştirdiği bir esnaf ziyaretinde poligona giderek atış talimi yaptı.

"SÜLEYMAN VARMIŞ GİBİ"

Ümit Özdağ poligonda atış yaptığı sırada yanındakilerin "Süleyman varmış gibi" sözlerine, "O zaman makinalı tüfek atayım" diye yanıt verdi. Özdağ'ın altı hedefi de vurmasının ardından, gençlerden biri "Altılı masayı devirdiniz" diye tepki verdi.

ZAFER PARTİSİ GENÇLİK KOLLARINDAN PAYLAŞIM GECİKMEDİ

Öte yandan görüntüler, Zafer Partisi'nin gençlik kollarına ait Twitter hesabından, şöyle paylaşıldı. Paylaşımda"Ümit hocamız ile gençlik kolları genel başkanımız arasında; Hatay'daki esnaf ziyaretinde, poligonda yaşanan esprili diyalog. Hocam Süleyman varmış gibi atın. O zaman makineli tüfekle atayım." ifadelerine yer verildi