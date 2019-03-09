İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İmamoğlu ile Ankara'daki Mansur Yavaş Çıksın Şunu Söylesinler Ya;...
52 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İmamoğlu ile Ankara'daki Mansur Yavaş çıksın şunu söylesinler ya; 'PKK lanet bir terör örgütüdür.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
: "İmamoğlu
ile Ankara
'daki Mansur Yavaş
çıksın şunu söylesinler ya; 'PKK
lanet bir terör örgütüdür. Bunların da bunların getireceği oyun da Allah belasını versin' desinler. 'Terör örgütü cenazesine giden Sezgin Tanrıkulu'ndan ve onun gibi milletvekillerinden nefret ediyorum. Onlarla aynı parti altında bulunmaktan tiksiniyorum.' Hadi desinler ya."
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:02 Kaynak: AA
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