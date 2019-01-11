İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İmzasıyla Yayımlanan Seçim Güvenliği Genelgesi Kapsamında İllerde...
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla yayımlanan seçim güvenliği genelgesi kapsamında illerde Seçim Koordinasyon Merkezleri kurulacak.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla yayımlanan seçim güvenliği genelgesi kapsamında illerde Seçim Koordinasyon Merkezleri kurulacak.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:06 Kaynak: AA
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