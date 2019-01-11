Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İmzasıyla Yayımlanan Seçim Güvenliği Genelgesi Kapsamında İllerde...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İmzasıyla Yayımlanan Seçim Güvenliği Genelgesi Kapsamında İllerde...

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla yayımlanan seçim güvenliği genelgesi kapsamında illerde Seçim Koordinasyon Merkezleri kurulacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla yayımlanan seçim güvenliği genelgesi kapsamında illerde Seçim Koordinasyon Merkezleri kurulacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:06 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Güncel
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