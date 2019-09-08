Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Interpol, Fetö'yü terör örgütü olarak görmüyor
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Interpol, Fetö'yü terör örgütü olarak görmüyor

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son iki buçuk yıl içerisinde Gülen grubu mensubu 8 bin civarında kişinin Yunanistan'a geçtiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Interpol, Fetö'yü terör örgütü olarak görmüyor, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son iki buçuk yıl içerisinde Gülen grubu mensubu 8 bin civarında kişinin Yunanistan'a geçtiğini söyledi. Bu kişileri Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) kanalıyla arayabilme kabiliyetine sahip olamadıklarını belirten Süleyman Soylu, çünkü teşkilatın bu şahısları terör kapsamında değerlendirmediğini dile getirdi.


Cnn Türk'te katıldığı bir programda gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Bakanı Soylu, "Hala Fetö'cüleri Interpol kanalıyla arayabilme kabiliyetine sahip olamadık. Interpol hala fetöcüleri terörist olarak görmüyor. PKK'yı terörorist olarak görür ama iade etmez. Bunları yaparak bütün dünyaya bir siyasi mülahaza olarak ortaya koyuyorlar." dedi.

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Süleyman Soylu, Yunanistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:45 
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