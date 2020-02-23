İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(İran'daki yeni deprem) Yaptığımız tespitlerde herhangi bir can ve... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: '(İran'daki yeni deprem) Yaptığımız tespitlerde herhangi bir can ve... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(İran'daki yeni deprem) Yaptığımız tespitlerde herhangi bir can ve...

15 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(İran'daki yeni deprem) Yaptığımız tespitlerde herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu değil"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "( İran'daki yeni deprem) Yaptığımız tespitlerde herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu değil"

Süleyman Soylu, Deprem, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ruhani: "ABD yaptırımları korona gibidir"
Soylu: "(İran'daki yeni deprem) Yaptığımız tespitlerde herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu... İletişim Başkanlığı'ndan koronavirüs açıklaması: Türkiye'de herhangi bir vaka görülmemiştir CNN Türk muhabiri canlı yayında depreme yakalandı

Son Dakika Haberleri
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar
13:41 Arkadaşları ile hasret giderdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 21:35:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(İran'daki yeni deprem) Yaptığımız tespitlerde herhangi bir can ve... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]