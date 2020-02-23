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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(İran'daki yeni deprem) Yaptığımız tespitlerde herhangi bir can ve...
15 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(İran'daki yeni deprem) Yaptığımız tespitlerde herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu değil" Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:20 Kaynak: AA
Son Dakika Ruhani: "ABD yaptırımları korona gibidir" Soylu: "(İran'daki yeni deprem) Yaptığımız tespitlerde herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu... İletişim Başkanlığı'ndan koronavirüs açıklaması: Türkiye'de herhangi bir vaka görülmemiştir CNN Türk muhabiri canlı yayında depreme yakalandı