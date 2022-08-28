İçişleri Bakanı Soylu, İranlı mevkidaşı Vahidi ile telefonda görüştü - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu, İranlı mevkidaşı Vahidi ile telefonda görüştü

28.08.2022 21:32
İçişleri Bakanı Soylu, İranlı mevkidaşı Vahidi ile telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, geçen ay İran'da yaşanan sel nedeniyle İranlı mevkidaşına bir kez daha geçmiş olsun dileklerini ileten Soylu, bulunulan coğrafyada sıklıkla yaşanan afetlerin izlerinin iş birliği ve dayanışmayla silineceğini ifade etti.

Bakan Soylu, Pakistan'da yaşanan sel dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye ilk etapta 10 bin çadır, 50 bin gıda kolisi, 50 bin hijyen seti, 10 bin bebek mamasından oluşan insani yardım malzemelerinin gönderilmesi için hava koridorunun kurulduğunu belirterek, bu yardımların dost ve kardeş ülke Pakistan'a ulaşmasında İran'ın desteğinin önemini vurguladı.

Görüşmede, ayrıca gelecek günlerde gerçekleşecek Türkiye-İran Ortak Çalışma Grubu Toplantısı ile İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi'nin Türkiye'ye ziyareti ve bölgesel konulardaki gelişmeler değerlendirildi.

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Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Ahmed Vahidi, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, İranlı mevkidaşı Vahidi ile telefonda görüştü - Son Dakika

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