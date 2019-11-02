Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'da ortalama günde 400 ile 500 kaçak göçmen yakalanıyor"...
Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'İstanbul'da ortalama günde 400 ile 500 kaçak göçmen yakalanıyor'...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'da ortalama günde 400 ile 500 kaçak göçmen yakalanıyor"...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'da ortalama günde 400 ile 500 kaçak göçmen yakalanıyor" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'da ortalama günde 400 ile 500 kaçak göçmen yakalanıyor" dedi. - ANKARA

Politika

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:15 Kaynak: İHA
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