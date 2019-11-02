İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'da ortalama günde 400 ile 500 kaçak göçmen yakalanıyor"...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'da ortalama günde 400 ile 500 kaçak göçmen yakalanıyor" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:15 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'da ortalama günde 400 ile 500 kaçak göçmen yakalanıyor" dedi. - ANKARA
MHP'li Enginyurt'tan Bülent Arınç'ın KHK'lılar ile ilgili sözlerine tepki: FETÖ'cülere ağlayanlar en büyük haindir Öldürülen YPG'li teröristin cep telefonundan çıkan görüntüler, izleyenleri dehşete düşürdü İstanbul seçimlerini bilen anket şirketi "İmamoğlu mu Erdoğan mı?" diye sordu ABD'de dehşete düşüren olay! Sevgilisinin kafasına sıktıktan sonra tecavüz etti!