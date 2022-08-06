İçişleri Bakanı Soylu, "TOTOBO" isimli yasa dışı bahis çetesinin çökertildiğini açıkladı Açıklaması - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu, "TOTOBO" isimli yasa dışı bahis çetesinin çökertildiğini açıkladı Açıklaması

06.08.2022 10:22
İçişleri Bakanı Soylu, "TOTOBO" isimli yasa dışı bahis çetesinin çökertildiğini açıkladı Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 8 aylık takip sonucu "TOTOBO" isimli yasa dışı bahis çetesi çökertildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 8 aylık takip sonucu "TOTOBO" isimli yasa dışı bahis çetesi çökertildiğini bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Emniyetinin 8 aylık takibi sonucunda "TOTOBO" isimli yasa dışı bahis çetesinin çökertildiğini duyurdu.

Soylu, "Çete elebaşının da aralarında olduğu 59 kişi kıskıvrak yakalanarak adalete teslim edildi. Operasyon devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Süleyman Soylu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, 'TOTOBO' isimli yasa dışı bahis çetesinin çökertildiğini açıkladı Açıklaması - Son Dakika

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