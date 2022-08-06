Soylu, "Çete elebaşının da aralarında olduğu 59 kişi kıskıvrak yakalanarak adalete teslim edildi. Operasyon devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Süleyman Soylu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakanı Soylu, 'TOTOBO' isimli yasa dışı bahis çetesinin çökertildiğini açıkladı Açıklaması - Son Dakika

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