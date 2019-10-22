Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İstanbul'da yıl başından beri 85 bin kaçak göçmeni tespit ettik....
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'İstanbul'da yıl başından beri 85 bin kaçak göçmeni tespit ettik....

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İstanbul'da yıl başından beri 85 bin kaçak göçmeni tespit ettik....

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İstanbul'da yıl başından beri 85 bin kaçak göçmeni tespit ettik. Bunları ülkelerine geri gönderdik.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: " İstanbul'da yıl başından beri 85 bin kaçak göçmeni tespit ettik. Bunları ülkelerine geri gönderdik." - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:15 Kaynak: İHA
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