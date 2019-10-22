İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İstanbul'da yıl başından beri 85 bin kaçak göçmeni tespit ettik....
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İstanbul'da yıl başından beri 85 bin kaçak göçmeni tespit ettik. Bunları ülkelerine geri gönderdik. Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:15 Kaynak: İHA
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