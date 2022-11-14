İstiklal'deki hain saldırıyı gerçekleştiren teröriste son talimat ve kaçırılacağı ülke deşifre oldu - Son Dakika
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İstiklal'deki hain saldırıyı gerçekleştiren teröriste son talimat ve kaçırılacağı ülke deşifre oldu

14.11.2022 12:48

İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyı gerçekleştiren teröriste ilişkin son bilgileri paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Teknik dinlemede çok açık bir şekilde terör örgütünün talimatının teröristin öldürülmesine yönelik olduğunu öğrendik. Bombacı yakalanmasaydı Yunanistan'a kaçırılacaktı" ifadelerini kullandı.

Dün akşam saat 16.20 sularında İstiklal Caddesi'nde bombalı bir saldırı gerçekleşti. Hain saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 81 vatandaşımız ise yaralandı. Bombayı bırakıp kaçan kadın terörist ise sabaha karşı Küçükçekmece'de saklandığı evde yakalandı.

PKK BAĞLANTISINI KABUL ETTİ

Suriye uyruklu olduğu öğrenilen terörist, ilk sorgusunda PKK bağlantısını itiraf ederek terör örgütünün kendisini özel istihbarat elemanı olarak yetiştirdiğini söyledi.

İstiklal'deki hain saldırıyı gerçekleştiren terörist yakalanmasaydı Yunanistan'a kaçırılacaktı

"YUNANİSTAN'A KAÇIRILACAKTI"

Son gelişmeleri aktarmak için kameralar karşısına geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da saldırıya ve teröriste dair yeni bilgileri paylaştı. Soylu, "Olay sonrası yapılan teknik dinlemede çok açık bir şekilde terör örgütünün talimatı, teröristin öldürülmesi yönündeydi. Ya kattan atın ya kanala atın denildi. Bombacı yakalanmasaydı Yunanistan'a kaçırılacaktı. Biz kimsenin düşmanı değiliz, kimseye kalleşlik yapıyoruz. Kalleşliklere tahammül edecek gücümüzün kalmadığını ifade etmek istiyorum. Operasyonlar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İstiklal'deki hain saldırıyı gerçekleştiren terörist yakalanmasaydı Yunanistan'a kaçırılacaktı

"NASIL KOORDİNE EDİLDİĞİNİ BİLİYORUZ"

Soylu açıklamalarına şöyle devam etti: "Nasıl, ne şekilde koordine edildiğini biliyoruz. PYD'yi orada kim besliyorsa fail odur. Piyonları çok fazla tartışmanın bir anlamı yoktur. Bu aldığımız mesaja çok güçlü mesaj vereceğiz. İstanbul'a 6 yıldır böyle bir terör olayı görmedik. Sadece bu yıl 200 terör olayı engelledik.

"ONU ÖLDÜR TALİMATI VEREN KİŞİYİ DE YAKALADIK"

Onu götüren şahsı yakalayıp network'ün parçası olan şahsı yakalayıp sorgulayınca bir sokakta olduğunu öğrendik. O sokağa yaptığımız operasyon çerçevesinde evde kıskıvrak ele geçirilmiş oldu. Onunla beraber bu olayı tertipleyen terör örgütü belki buna üzülecek ama 'Onu öldür' talimatı verdiği kişiyi de yakaladık."

YORUMLAR (3)
  • Kadir Yıldırım: Teröre destek veren sempati duyan kim varsa Allah belasını versin başımız sağolsun TÜRKİYEM ???? Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Suat Koca: Türkiye Cumhuriyeti Devleti eninde sonunda yakalar ve hesabını sorar, bundan önce de onlarcası yakalanmıştı patlatamadan ama basında söylenmiyor fazla Cevap Yaz 40 1 Yayından Kaldır
  • Gökhan Sağsöz: öldürmeyin ama yaşadığına pişman edin ölmek için yalvarsın.. türkiyem başın sağolsun devletimin yanındayım tüm emniyet birimlerine saygılarımı sunuyorum ... Cevap Yaz 129 5 Yayından Kaldır
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İstiklal Caddesi, Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstiklal'deki hain saldırıyı gerçekleştiren teröriste son talimat ve kaçırılacağı ülke deşifre oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstiklal'deki hain saldırıyı gerçekleştiren teröriste son talimat ve kaçırılacağı ülke deşifre oldu - Son Dakika
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