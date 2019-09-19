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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İsviçre merkezli kuruluş tarafından yapılan hesaplamaya göre...

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İsviçre merkezli kuruluş tarafından yapılan hesaplamaya göre 2017'de Türkiye'de şiddet olaylarının ekonomik etkisi 373 milyar dolar, doğrudan ekonomik maliyeti ise 257.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İsviçre merkezli kuruluş tarafından yapılan hesaplamaya göre 2017'de Türkiye'de şiddet olaylarının ekonomik etkisi 373 milyar dolar, doğrudan ekonomik maliyeti ise 257.2 milyar dolar, aynı kuruluşun hesaplarına göre şiddet olaylarının Türkiye ekonomisine etkisi 2007-2017 yılları arasında iki katına çıkmış durumda. Yani hem güvenliğimiz, hem de refahımız tehdit altında" diye konuştu. - ANKARA

Süleyman Soylu, Türkiye, İsviçre, Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:42 Kaynak: İHA
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