İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İsviçre merkezli kuruluş tarafından yapılan hesaplamaya göre...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İsviçre merkezli kuruluş tarafından yapılan hesaplamaya göre 2017'de Türkiye'de şiddet olaylarının ekonomik etkisi 373 milyar dolar, doğrudan ekonomik maliyeti ise 257.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:42 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İsviçre merkezli kuruluş tarafından yapılan hesaplamaya göre 2017'de Türkiye'de şiddet olaylarının ekonomik etkisi 373 milyar dolar, doğrudan ekonomik maliyeti ise 257.2 milyar dolar, aynı kuruluşun hesaplarına göre şiddet olaylarının Türkiye ekonomisine etkisi 2007-2017 yılları arasında iki katına çıkmış durumda. Yani hem güvenliğimiz, hem de refahımız tehdit altında" diye konuştu. - ANKARA
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