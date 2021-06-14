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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'i kabulünde konuştu Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'i kabulünde konuştu Açıklaması

14.06.2021 12:09
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'i kabulünde konuştu Açıklaması, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kovid-19 salgınından etkilenmeyen tek faaliyetin terörle mücadele olduğunu belirterek, Jandarma'nın bu mücadelenin en ön saflarında yer alan kurumların başında geldiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kovid-19 salgınından etkilenmeyen tek faaliyetin terörle mücadele olduğunu belirterek, Jandarma'nın bu mücadelenin en ön saflarında yer alan kurumların başında geldiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Soylu burada yaptığı konuşmada, Bakanlığın görev alanında, Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik gibi, mazisi 2 asra yaklaşan kurumlar bulunduğunu, Jandarma'nın kuruluş yıl dönümünün de kendileri için onur ve gurur günü olduğunu ifade etti.

Bu kurumların dünya çapında birer okul olduğunu dile getiren Soylu, 21. yüzyıl dünyasının bu okullardan öğreneceği çok şey bulunduğunu söyledi. 182 yaşındaki Jandarma teşkilatının yaşlanmadığını, tersine gençleştiğini ifade eden Soylu, teşkilatın kurumsal kapasitesini yükselttiklerini, teknik ve beşeri kapasitesini ise artırdıklarını bildirdi.

Soylu şunları kaydetti:

"Jandarma'nın avuç içi ve parmak izi teşhis sistemi olan OPTES ile, Emniyet teşkilatımızın APFİS sistemi entegre edildikten sonra Jandarmamızda 20 bin 296 faili meçhul olay aydınlatılmıştır. Aynı şekilde balistik veri tabanlarının da entegre edilmesiyle Jandarmada 328 faili meçhul olay aydınlatılmıştır. Yine Jandarmamızda yaptığımız modernizasyon çalışmalarıyla mermi kovanının balistik inceleme süresi 1 yıldan 1 saate; patlayıcı madde analizi 2 günden 4 saate; DNA analizi 4 günden 8 saate, parmak izi incelemesi 10 günden 5 dakikaya düştü.

Bunun yanı sıra adli bilişim alanındaki kriminal incelemelerin hızlanması için 12, siber suçlarla mücadele için 20 il jandarma komutanlığımızda yeni birimler kurulmuştur. Diğer yandan Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi JEMUS'un 68 ilde kurulumu tamamlanmıştır ki bu bizim için fevkalade bir iletişim kaynağıdır.

5 ilde çalışmalar devam ediyor, çok ciddi bir hava gücümüz var, yerli üretim İHA ve Atak helikopterlerimizle envanterimiz sürekli zenginleşiyor. Atak filolarıyla hava gücümüzü güçlendirdik. 35 taktik İHA sistemi olmak üzere 65 hava aracımız Jandarma bünyesinde görevini yapmaktadır."

Akıllı kontrol noktaları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma bünyesinde trafik kaza hava araçları simülatörleri bulunduğunu belirterek, bunlar aracılığıyla ciddi bir eğitim simülasyonu atağı yaptıklarını ifade etti.

Yine Jandarma denetimindeki yol kontrol noktalarını, yüz tanıması yapabilen akıllı kontrol noktalarına dönüştürdüklerini anlatan Soylu, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede 81 il jandarma komutanlığında birimler kurduklarına ve eğitime ağırlık verdiklerine işaret etti.

Jandarma teşkilatında profesyonelleşmeye büyük önem verdiklerinin altını çizen Soylu, 15 Temmuz'da yüzde 58 olan profesyonelleşme oranını yüzde 82'ye çıkardıklarını, amaçlarının yüzde 100'e ulaşmak olduğunu vurguladı.

Jandarma bünyesinde 17 arama kurtarma timi ve 13 sualtı arama kurtarma timi bulunduğunu aktaran Soylu, 9 genel maksat helikopterini de modifiye ederek ambulans helikoptere çevirdiklerini ifade etti.

Şu anda 850'nin üzerinde jandarma timindeki 12 bin personelin sahada terörle mücadele ettiğini de kaydeden Soylu, dünyada bu kadar geniş yaygın ve operatif bir kurum bulunmadığına dikkati çekti.

"Jandarma, suç ve suçluların ensesindedir"

Jandarma istihbaratının terörle mücadeleye çok önemli katkısı olduğunu vurgulayan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Jandarma Genel Komutanlığımızın görev alanında mal varlığına karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı 2018'de yüzde 68'di, 2020 sonu itibarıyla bu oran yüzde 80'e çıkmıştır. Bu, gurur duyulacak bir iştir. Devlet ve millet arasındaki güven duygusunun pekiştiği bir noktadır.

Kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı yüzde 99'dur. Anlaşılıyor ki Jandarmamız sahada bütün kabiliyetini konuşturmaktadır. Suç ve suçluların ensesindedir.

Uyuşturucuyla mücadelede, özellikle şu an Doğu ve Güneydoğu'da kök kenevir ekimine karşı büyük mücadele veriyoruz. Sentetik uyuşturucuyu baskıladıkça bu alana yönelmek istiyorlar. Türkiye'de geçen yıl yakaladığımız kök kenevirin piyasa değeri yaklaşık 22,9 milyar liradır. Birtakım çevrelerin rahatsız olmasının temel sebebi de budur."

Jandarma ve Emniyet teşkilatının başarılı operasyonlar ile 15 Temmuz sonrasında terör örgütü PKK'nın para kaynaklarından biri olan sigara kaçakçılığının da önüne geçildiğini belirten Soylu, "Türkiye'de satılan her 4 sigaradan 1 tanesi kaçak olarak giriyordu. Şu anda yüzde 2,5-3 seviyelerinde. Bu da Jandarma ve Emniyetimizin ortaya koyduğu saha baskısının neticesidir" dedi.

Soylu şunları kaydetti:

"İnşallah bu nesil, terörü bitiren nesil olacaktır. Dağda o mücadeleyi veren evlatlarımızın, o şehitlerimizin kahramanlıklarını, inanılmaz hikayelerini buradaki arkadaşlarımız da aziz milletimiz de gayet iyi bilmektedir. İnşallah bu nesil, yani sizler son PKK'lıyı etkisiz hale getiren ve tarihe geçen bir nesil olacaksınız.

Dünyada hemen her faaliyet virüs salgınından etkilendi. Virüsten etkilenmeyen tek faaliyet, terörle mücadeledir. Jandarmamız bu mücadelenin en ön saflarında yer alan ve sahadan en etkili sonuçları alan kurumların başındadır.

Her birine bir şehidimizin ismini verdiğimiz operasyonlarımızla inşallah bu mücadele çok kısa sürede hitama erecektir."

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de kabulde yaptığı konuşmada, mazisi çok eski olan, tarihi şan ve şeref dolu Jandarma teşkilatının, devletinin ve milletinin emrinde, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için kardeş kurumlarla iş birliği içerisinde görevini yapma azim ve kararlılığında olduğunu ifade etti.

Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik, Arif Çetin, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'i kabulünde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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