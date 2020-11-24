İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Kadın cinayetleri) Bu meselede bizim ilkelerimiz basit ve nettir, 1 sayısı büyük bir sayıdır. - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Kadın cinayetleri) Bu meselede bizim ilkelerimiz basit ve nettir, 1 sayısı büyük bir sayıdır.
24.11.2020 10:57
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Kadın cinayetleri) Bu meselede bizim ilkelerimiz basit ve nettir, 1 sayısı büyük bir sayıdır.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Kadın cinayetleri) Bu meselede bizim ilkelerimiz basit ve nettir, 1 sayısı büyük bir sayıdır. Hedef rakamımız sıfırdır. Bu milletin her ferdi, hele hele kadınları, böyle bir muameleyle karşı karşıya bırakılamaz."
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