İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Kadın cinayetleri) Bu meselede bizim ilkelerimiz basit ve nettir, 1 sayısı büyük bir sayıdır. - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Kadın cinayetleri) Bu meselede bizim ilkelerimiz basit ve nettir, 1 sayısı büyük bir sayıdır. Hedef rakamımız sıfırdır. Bu milletin her ferdi, hele hele kadınları, böyle bir muameleyle karşı karşıya bırakılamaz."