İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kandil'e Yönelik Hava Harekatında Terör Örgütü PKK Elebaşı Cemil...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kandil'e yönelik hava harekatında terör örgütü PKK elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarının etkisiz hale getirilmesine ilişkin, "Bunlar heveslenmişler, Diyarbakır Havalimanı'nda teröristin cenazesini karşılayacaklarmış.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kandil'e yönelik hava harekatında terör örgütü PKK elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarının etkisiz hale getirilmesine ilişkin, "Bunlar heveslenmişler, Diyarbakır Havalimanı'nda teröristin cenazesini karşılayacaklarmış. Aradım Diyarbakır Valisini ne havalimanı çevresinde ne de mezarlığın çevresinde 1 kilometrede kimseyi görmek istemiyorum dedim" dedi. - ANKARA

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