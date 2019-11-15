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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Karaköy'de başörtülü öğrencilere saldıran provokatör, İstanbul...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Karaköy'de başörtülü öğrencilere saldıran provokatör, İstanbul Emniyetimiz tarafından gözaltına alındı"
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:40 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Karaköy'de başörtülü öğrencilere saldıran provokatör, İstanbul Emniyetimiz tarafından gözaltına alındı"
Karaköy'de başörtülü öğrenciye saldıran kişi gözaltına alındı Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran kadın, aynı gün başkalarıyla tartışıp küfürler yağdırmış İstanbul'da Erzurum Tanıtım Günleri başladı! Vatandaşlar akın etti Gaziantep'te cami inşaatı enkazında 33 saattir aranan mühendis yaralı olarak kurtarıldı