Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Karaköy'de başörtülü öğrencilere saldıran provokatör, İstanbul...
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Karaköy'de başörtülü öğrencilere saldıran provokatör, İstanbul... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Karaköy'de başörtülü öğrencilere saldıran provokatör, İstanbul...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Karaköy'de başörtülü öğrencilere saldıran provokatör, İstanbul Emniyetimiz tarafından gözaltına alındı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Karaköy'de başörtülü öğrencilere saldıran provokatör, İstanbul Emniyetimiz tarafından gözaltına alındı"

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:40 Kaynak: AA
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Karaköy'de başörtülü öğrenciye saldıran kişi gözaltına alındı
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