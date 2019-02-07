Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da Çöken Binada 1 Kişinin Daha Cansız Bedeninin...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da Çöken Binada 1 Kişinin Daha Cansız Bedeninin...

1 saat önce

IHAAW230526-GEN/07-02-2019- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken binada 1 kişinin daha cansız bedeninin çıkarıldığını belirterek "Hayatını kaybeden kişi sayısı 11'e yükseldi" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da Çöken Binada 1 Kişinin Daha Cansız Bedeninin..., System.String[]
IHAAW230526-GEN/07-02-2019

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken binada 1 kişinin daha cansız bedeninin çıkarıldığını belirterek "Hayatını kaybeden kişi sayısı 11'e yükseldi" dedi. 07.02.2019 23: 05: 26 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:16 Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Kartal, Güncel
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