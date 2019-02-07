İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da Çöken Binada 1 Kişinin Daha Cansız Bedeninin...
1 saat önce
IHAAW230526-GEN/07-02-2019- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken binada 1 kişinin daha cansız bedeninin çıkarıldığını belirterek "Hayatını kaybeden kişi sayısı 11'e yükseldi" dedi.
IHAAW230526-GEN/07-02-2019
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Kartal
'da çöken binada 1 kişinin daha cansız bedeninin çıkarıldığını belirterek "Hayatını kaybeden kişi sayısı 11'e yükseldi" dedi. 07.02.2019 23: 05: 26 TSI
NNNN - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:16 Kaynak: İHA
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