İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Kartal'da Çöken Bina) 32 Vatandaş Çıkarttık. 14'ünü Sağ Olarak...
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IHAAW180712-ASA/09-02-2019- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Kartal'da çöken bina) 32 vatandaş çıkarttık. 14'ünü sağ olarak çıkarttık, 18'i hayatını kaybetti" 09.02.2019 18: 07: 12 TSI NNNN.
IHAAW180712-ASA/09-02-2019
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
: "( Kartal
'da çöken bina) 32 vatandaş çıkarttık. 14'ünü sağ olarak çıkarttık, 18'i hayatını kaybetti" 09.02.2019 18: 07: 12 TSI
NNNN - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 06:14 Kaynak: İHA
Kartal'da Çöken Binada Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 18'e Yükseldi
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