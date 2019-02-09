Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Kartal'da Çöken Bina) 32 Vatandaş Çıkarttık. 14'ünü Sağ Olarak...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Kartal'da Çöken Bina) 32 Vatandaş Çıkarttık. 14'ünü Sağ Olarak...

1 saat önce

IHAAW180712-ASA/09-02-2019- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Kartal'da çöken bina) 32 vatandaş çıkarttık. 14'ünü sağ olarak çıkarttık, 18'i hayatını kaybetti" 09.02.2019 18: 07: 12 TSI NNNN.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
IHAAW180712-ASA/09-02-2019

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "( Kartal'da çöken bina) 32 vatandaş çıkarttık. 14'ünü sağ olarak çıkarttık, 18'i hayatını kaybetti" 09.02.2019 18: 07: 12 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 06:14 Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Kartal, 3. Sayfa
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