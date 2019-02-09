İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'daki Çöken Binada Hayatını Kaybedenlerin Sayısının 21...
7 dakika önce
IHAAW222825-ASA/09-02-2019- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'daki çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısının 21 olduğunu açıkladı.
IHAAW222825-ASA/09-02-2019
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'daki çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısının 21 olduğunu açıkladı. 09.02.2019 22: 28: 25 TSI
NNNN - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:38 Kaynak: İHA
Kartal'da Çöken Binada Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 18'e Yükseldi
Kartal'da Çöken Binadan Yaralı Olarak Kurtulan Kadın, Yaşadıklarını Anlattı: Eşim Yanımda Can Verdi
Bakan Kurum'dan, Kartal'da Çöken Bina ile İlgili Dikkat Çeken Sözler: Deniz Kumu ile Yapılmış
Son Dakika! Kartal'da Çöken Binada Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 21'e Yükseldi