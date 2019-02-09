Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'daki Çöken Binada Hayatını Kaybedenlerin Sayısının 21...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'daki Çöken Binada Hayatını Kaybedenlerin Sayısının 21...

7 dakika önce

IHAAW222825-ASA/09-02-2019- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'daki çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısının 21 olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'daki Çöken Binada Hayatını Kaybedenlerin Sayısının 21..., System.String[]
IHAAW222825-ASA/09-02-2019

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'daki çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısının 21 olduğunu açıkladı. 09.02.2019 22: 28: 25 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:38 Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Kartal, 3. Sayfa
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