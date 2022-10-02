İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı şehit cenazesinde gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı şehit cenazesinde gözyaşlarını tutamadı

02.10.2022 19:25

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan Tokatlı polis memuru Mustafa Çalışgan'ın cenazesine katıldı. Soylu'nun cenazede konuşma yaptığı esnada gözyaşlarına engel olamadığı anlar kameralara kaydedildi

Tokatlı polis memuru Mustafa Çalışgan (34), Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit oldu. Şehidin ailesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte şehit ailesine ziyarette bulundu. Bakan Soylu, şehidin babası Mehmet Çalışgan'a şehidin tabutuna örtülü Türk bayrağı ile fotoğrafını takdim etti. Kısa bir konuşma yapa Bakan Soylu, gözyaşlarına hakim olmadı.

Şehit cenazesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gözyaşlarına hakim olamadı

"SENİ SEVMEYENLERE DÜŞMAN BAKIYORUZ"

Bakan Soylu, konuşmasında "Mustafa milletimizin başına bela olan terör örgütüyle sınırda arkadaşlarıyla birlikte sınırımızın ötesinde hepimizin hayal etmek istediği, oraya gittiğimiz zaman cesaretlerini, milletimizin nazarı ile duası büyük bir görevi üst bölgesine sızma esnasında iki teröristi etkisiz hale getirdi. Ardından maalesef, hocam biraz önce ifade etti. Senin sevdiklerine dost bakıyoruz. Seni sevmeyenlere düşman bakıyoruz." dedi.

Şehit cenazesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gözyaşlarına hakim olamadı

"BİZE BÜYÜK BİR YÜK BIRAKTILAR"

Sözlerine devam eden Bakan Soylu, "Terör örgütü orada beslemeye çalışanların attığı anti tank füzesi ile yaralandı. Gazi oldu. Ardından da şehit oldu. Bize büyük bir yük bıraktılar. Büyük bir sorumluluk bırakılar. Onun farkındayız. Şehitlik inşallah bize nasip etsin. Benim duam odur. Annesine, babasına, kardeşlerine, ailelerine, yakınlarına Allah sabır versin. Ateş düştüğü yeri yakar. İçerideki kor büyüktür. Ama Peygamber Efendimize komşu olmuştur. Mükafatı büyüktür. Allah cennete kavuştursun" ifadelerini kullandı. Bakan Soylu, ziyaretin ardından taziye evinden ayrıldı

Şehit cenazesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gözyaşlarına hakim olamadı
Şehit cenazesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gözyaşlarına hakim olamadı
Şehit cenazesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gözyaşlarına hakim olamadı
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Bakan Soylu, Tokat'ta şehit Çalışgan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu Bakan Soylu, Tokat'ta şehit Çalışgan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu Ağrı'da dereye giren iki kardeş boğuldu Ağrı'da dereye giren iki kardeş boğuldu
Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Fırat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı şehit cenazesinde gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika

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