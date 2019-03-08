İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Kılıçdaroğlu, Esenyurt Belediyesi'nde Neredeyse Belediye Meclis...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Kılıçdaroğlu, Esenyurt Belediyesi'nde neredeyse belediye meclis üyelerinin büyük bir bölümünü HDP-PKK iltisaklı olarak koyuyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Kılıçdaroğlu, Esenyurt Belediyesi'nde neredeyse belediye meclis üyelerinin büyük bir bölümünü HDP-PKK iltisaklı olarak koyuyor. Bu kadar açık ve net. Türkiye'de 299 belediye meclis üyesi ve il genel meclis üyesi HDP ve PKK iltisaklı, CHP ve zillet ittifakının listelerinde var."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Soylu'nun "Tutuklanacaklar" Sözleri, Almanya'yı Rahatsız Etti: Endişeliyiz

Erdoğan'ın "HDP'lilere Terörist Demedim" Sözlerine Temelli'den Yanıt: Kaydı Var

Barbie, Gülse Birsel'in Bebeğini Üretti!

Arı Sütünün Kilosu 10 Bin TL