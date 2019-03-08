Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Kılıçdaroğlu, Esenyurt Belediyesi'nde Neredeyse Belediye Meclis...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Kılıçdaroğlu, Esenyurt Belediyesi'nde Neredeyse Belediye Meclis...

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Kılıçdaroğlu, Esenyurt Belediyesi'nde neredeyse belediye meclis üyelerinin büyük bir bölümünü HDP-PKK iltisaklı olarak koyuyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Kılıçdaroğlu, Esenyurt Belediyesi'nde neredeyse belediye meclis üyelerinin büyük bir bölümünü HDP-PKK iltisaklı olarak koyuyor. Bu kadar açık ve net. Türkiye'de 299 belediye meclis üyesi ve il genel meclis üyesi HDP ve PKK iltisaklı, CHP ve zillet ittifakının listelerinde var."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:16 Kaynak: AA

Türkiye, Halkların Demokratik Partisi, Süleyman Soylu, Esenyurt Belediyesi, Güncel
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