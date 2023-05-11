Bakan Soylu, Muharrem İnce üzerinden Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi: Kasetin ürünü, kasetin cumhurbaşkanı olmak istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Soylu, Muharrem İnce üzerinden Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi: Kasetin ürünü, kasetin cumhurbaşkanı olmak istiyor

11.05.2023 19:20

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytinburnu'nda partililerle bir araya geldi. Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi üzerinden Kılıçdaroğlu'na yüklenen Soylu, "Onlar kasetten anlarlar kasetten, FETÖ'cülerin kasetlerini servis etmekten anlarlar. Siyasete baskı kurmaktan anlarlar. Kasetin ürünü, kasetin cumhurbaşkanı olmak istiyor şu anda." dedi.

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili Adayı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Sümer Mahallesi'nde Ak Partililerle bir araya geldi. Soylu, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

"ONLAR KASETTEN ANLAR KASETTEN"

Soylu, kaset iddiaları üzerinden Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "O bay bay Kemal var ya. Ona 3 koyun ver, 3'ünü de kaybeder. Onlar neden anlarlar biliyor musunuz Onlar kasetten anlarlar kasetten, FETÖ'cülerin kasetlerini servis etmekten anlarlar. Siyasete baskı kurmaktan anlarlar. FETÖ'cülerin elinde eskiden kalmış kasetleriyle Türk siyasetinin geleceğine ambargo yapmaktan anlar. O FETÖ'cüler bir daha bu ülkenin yüzünü göremeyecekler." dedi.

"KASETİN ÜRÜNÜ KASETİN CUMHURBAŞKANI OLMAK İSTİYOR"

Soylu sözlerini şöyle sürdürdü: "Kıymetli hemşerilerim kasetin ürünü, kasetin cumhurbaşkanı olmak istiyor şu anda. Millet ona pazar günü kaseti de gösterecek, Amerika'yı da gösterecek, PKK'yı da gösterecek, LGBT'yi de gösterecek, FETÖ'yü de gösterecek. Pazar gününden sonra evine gidecek, mutfakta Tiktok çekecek, Tiktok.

"TAYYİP ERDOĞAN DİYORSA YAPAR"

Tayyip Erdoğan diyor ki 'Bu 5 senede 10 bin dolarlık kişi başı gelir seviyesini yüze 60 arttıracağım, Türkiye'yi yüzde 60 daha zenginleştireceğim, 16 bin dolara çıkaracağım' Tayyip Erdoğan yapar mı? Diyor ki '50 milyar dolar turizm gelirimiz var, 20 milyardan 50 milyara çıkardım. Şimdi 100 milyara çıkaracağım.' Tayyip Erdoğan yapar mı? 'Türkiye'de ben geldiğim zaman 21 milyon insan çalışıyordu, şimdi 32 milyon çalışıyor. Bu 5 senede, 6 milyon insanı daha iş sahibi yapacağım' diyor. Tayyip Erdoğan yapar mı? Tayyip Erdoğan diyor ki, 'Ben geldiğimde dış ticaretimiz toplam 85 milyar dolardı, şimdi 600 milyar dolara yaklaştı. Bunu 1 trilyon dolara çıkaracağım' Tayyip Erdoğan yapar mı? Tayyip Erdoğan diyor ki 'Ben bir yılda 7 milyon Togg üreteceğim'" diyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek istedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
İSTANBUL-BAKAN SOYLU: KASETİN ÜRÜNÜ, KASETİN CUMHURBAŞKANI OLMAK İSTİYOR ŞUANDA İSTANBUL-BAKAN SOYLU: KASETİN ÜRÜNÜ, KASETİN CUMHURBAŞKANI OLMAK İSTİYOR ŞUANDA

Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Soylu, Muharrem İnce üzerinden Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi: Kasetin ürünü, kasetin cumhurbaşkanı olmak istiyor - Son Dakika


Son Dakika
19:20 Yılın bomba haberi! Şenol Güneş, Trabzonsporlu yıldızı renklerine bağlamak istiyor
19:16 İlk durakları Ankara oldu! Süper Lig'e çıkan Samsunspor'dan gönülleri fetheden hareket
19:13 Yılın sürprizi! Şenol Güneş, Trabzonsporlu yıldızı Beşiktaş'a istiyor
18:55 Bahçeli'nin sesi alanı inletti! Seçim sürecinde ilk defa böyle görüntülendi
18:43 AK Parti kadın milletvekili adayına tehdit: Kafanıza mermi yağacak
18:37 AK Parti kadın milletvekili adayına tehdit: Kafanıza mermi yağacak
18:40 Bakan Soylu, Muharrem İnce üzerinden Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi: Kasetin ürünü, kasetin cumhurbaşkanı olmak istiyor
18:34 Bakan Soylu, Muharrem İnce üzerinden Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Kasetin ürünü, kasetin cumhurbaşkanı olmak istiyor
18:14 Seçim sürecinde Bahçeli'yi ilk kez böyle gördük! Sesi adeta alanı inletti
18:01 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: Nasıl saf dışı bıraktığı ortaya çıkar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2023 19:39:15. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Soylu, Muharrem İnce üzerinden Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi: Kasetin ürünü, kasetin cumhurbaşkanı olmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement