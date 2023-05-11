Bakan Soylu, Muharrem İnce üzerinden Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi: Kasetin ürünü, kasetin cumhurbaşkanı olmak istiyor

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili Adayı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Sümer Mahallesi'nde Ak Partililerle bir araya geldi. Soylu, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

"ONLAR KASETTEN ANLAR KASETTEN"

Soylu, kaset iddiaları üzerinden Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "O bay bay Kemal var ya. Ona 3 koyun ver, 3'ünü de kaybeder. Onlar neden anlarlar biliyor musunuz Onlar kasetten anlarlar kasetten, FETÖ'cülerin kasetlerini servis etmekten anlarlar. Siyasete baskı kurmaktan anlarlar. FETÖ'cülerin elinde eskiden kalmış kasetleriyle Türk siyasetinin geleceğine ambargo yapmaktan anlar. O FETÖ'cüler bir daha bu ülkenin yüzünü göremeyecekler." dedi.

"KASETİN ÜRÜNÜ KASETİN CUMHURBAŞKANI OLMAK İSTİYOR"

Soylu sözlerini şöyle sürdürdü: "Kıymetli hemşerilerim kasetin ürünü, kasetin cumhurbaşkanı olmak istiyor şu anda. Millet ona pazar günü kaseti de gösterecek, Amerika'yı da gösterecek, PKK'yı da gösterecek, LGBT'yi de gösterecek, FETÖ'yü de gösterecek. Pazar gününden sonra evine gidecek, mutfakta Tiktok çekecek, Tiktok.

"TAYYİP ERDOĞAN DİYORSA YAPAR"

Tayyip Erdoğan diyor ki 'Bu 5 senede 10 bin dolarlık kişi başı gelir seviyesini yüze 60 arttıracağım, Türkiye'yi yüzde 60 daha zenginleştireceğim, 16 bin dolara çıkaracağım' Tayyip Erdoğan yapar mı? Diyor ki '50 milyar dolar turizm gelirimiz var, 20 milyardan 50 milyara çıkardım. Şimdi 100 milyara çıkaracağım.' Tayyip Erdoğan yapar mı? 'Türkiye'de ben geldiğim zaman 21 milyon insan çalışıyordu, şimdi 32 milyon çalışıyor. Bu 5 senede, 6 milyon insanı daha iş sahibi yapacağım' diyor. Tayyip Erdoğan yapar mı? Tayyip Erdoğan diyor ki, 'Ben geldiğimde dış ticaretimiz toplam 85 milyar dolardı, şimdi 600 milyar dolara yaklaştı. Bunu 1 trilyon dolara çıkaracağım' Tayyip Erdoğan yapar mı? Tayyip Erdoğan diyor ki 'Ben bir yılda 7 milyon Togg üreteceğim'" diyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek istedi.