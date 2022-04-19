İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Türkiye'de 1 milyonu aşkın kaçak göçmen yakalanmıştır." - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşmasından satırbaşları:

" Türkiye'de 1 milyonu aşkın kaçak göçmen yakalanmıştır."

"Bayram gidişine müsaade etme konusunda kısıtımız var."

"Bugüne kadar 500 bin gönüllü geri dönüş söz konusu. Bugün bu mesele provoke edilmeye çalışılmaktadır. Provokasyon demek en doğru tabirdir."

"2021 sonu itibariyle geçici statü ile Türkiye'ye gelenlere verilen vatandaşlık sayısı 192 bindir."

"(Kılıçdaroğlu'nun Hrant Dink iddiası) Kılıçdaroğlu Hrant Dink dosyasını açarak FETÖ'yü aklamaya çalışıyor."

(İHA)