İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Türkiye'de 1 milyonu aşkın kaçak göçmen yakalanmıştır." - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Türkiye'de 1 milyonu aşkın kaçak göçmen yakalanmıştır."

19.04.2022 16:00
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Türkiye'de 1 milyonu aşkın kaçak göçmen yakalanmıştır."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşmasından satırbaşları: "Türkiye'de 1 milyonu aşkın kaçak göçmen yakalanmıştır.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşmasından satırbaşları:

" Türkiye'de 1 milyonu aşkın kaçak göçmen yakalanmıştır."

"Bayram gidişine müsaade etme konusunda kısıtımız var."

"Bugüne kadar 500 bin gönüllü geri dönüş söz konusu. Bugün bu mesele provoke edilmeye çalışılmaktadır. Provokasyon demek en doğru tabirdir."

"2021 sonu itibariyle geçici statü ile Türkiye'ye gelenlere verilen vatandaşlık sayısı 192 bindir."

"(Kılıçdaroğlu'nun Hrant Dink iddiası) Kılıçdaroğlu Hrant Dink dosyasını açarak FETÖ'yü aklamaya çalışıyor."

(İHA)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Türkiye'de 1 milyonu aşkın kaçak göçmen yakalanmıştır.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: '2021 sonu itibariyle geçici statü ile Türkiye'ye gelenlere verilen vatandaşlık sayısı 192 bindir.' İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: '2021 sonu itibariyle geçici statü ile Türkiye'ye gelenlere verilen vatandaşlık sayısı 192 bindir.' Ticket Compliments ile geleneksel bayram hediyeleri dijital sunuluyor Ticket Compliments ile geleneksel bayram hediyeleri dijital sunuluyor

Süleyman Soylu, Hrant Dink, Türkiye, Bayram, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Türkiye'de 1 milyonu aşkın kaçak göçmen yakalanmıştır.' - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Türkiye'de 1 milyonu aşkın kaçak göçmen yakalanmıştır." - Son Dakika
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