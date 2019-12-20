İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kıran-11 Operasyonu'nu da başlatacağız" dedi. - Son Dakika
Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Kıran-11 Operasyonu'nu da başlatacağız' dedi. - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kıran-11 Operasyonu'nu da başlatacağız" dedi.

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kıran-11 Operasyonu'nu da başlatacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kıran-11 Operasyonu'nu da başlatacağız" dedi. - ANTALYA

Süleyman Soylu, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:57 Kaynak: İHA
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