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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kıran-11 Operasyonu'nu da başlatacağız" dedi.
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kıran-11 Operasyonu'nu da başlatacağız" dedi. Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:57 Kaynak: İHA
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