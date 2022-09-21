Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Soylu ile KKTC İçişleri Bakanı Öztürkler arasında gerçekleştirilen ikili ve heyetler arası görüşmelerde, sınır giriş-çıkışları, pasaport, güvenlik, eğitim, suçla mücadele, göç ve teknik altyapı alanlarında iş birliği konularının değerlendirildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakanı Soylu, KKTC'li mevkidaşı Öztürkler ile görüştü - Son Dakika

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