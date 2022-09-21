İçişleri Bakanı Soylu, KKTC'li mevkidaşı Öztürkler ile görüştü - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu, KKTC'li mevkidaşı Öztürkler ile görüştü

21.09.2022 18:42
İçişleri Bakanı Soylu, KKTC'li mevkidaşı Öztürkler ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Soylu ile KKTC İçişleri Bakanı Öztürkler arasında gerçekleştirilen ikili ve heyetler arası görüşmelerde, sınır giriş-çıkışları, pasaport, güvenlik, eğitim, suçla mücadele, göç ve teknik altyapı alanlarında iş birliği konularının değerlendirildiği belirtildi.

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Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, KKTC'li mevkidaşı Öztürkler ile görüştü - Son Dakika

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