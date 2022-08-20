Süleyman Soylu: Mardin Derik'te Aynı Yerde Üst Üste 2 Tır Kazası Yaşandı. İlk Belirlemelere Göre 10 Can Kaybımız Var - Son Dakika
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Süleyman Soylu: Mardin Derik'te Aynı Yerde Üst Üste 2 Tır Kazası Yaşandı. İlk Belirlemelere Göre 10 Can Kaybımız Var

20.08.2022 21:02
Süleyman Soylu: Mardin Derik'te Aynı Yerde Üst Üste 2 Tır Kazası Yaşandı. İlk Belirlemelere Göre 10 Can Kaybımız Var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Maalesef bugün trafik kazaları açısından boğazımızın düğümlendiği gün oldu. Mardin Derik’te aynı yerde üst üste 2 tır kazası yaşandı. Tüm ekiplerimiz seferber. İlk belirlemelere göre 10 can kaybımız var. Yaralılarımız hastanelere taşınıyor. Geçmiş olsun. Allah rahmet eylesin” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Maalesef bugün trafik kazaları açısından boğazımızın düğümlendiği gün oldu. Mardin Derik'te aynı yerde üst üste 2 tır kazası yaşandı. Tüm ekiplerimiz seferber. İlk belirlemelere göre 10 can kaybımız var. Yaralılarımız hastanelere taşınıyor. Geçmiş olsun. Allah rahmet eylesin" dedi.

Mardin'in Derik ilçesinde TIR ile 2 aracın karıştığı kazada yaralılara müdahale eden ekiplere bir başka TIR çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Konu ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Maalesef bugün trafik kazaları açısından boğazımızın düğümlendiği gün oldu. Mardin Derik'te aynı yerde üst üste 2 tır kazası yaşandı. Tüm ekiplerimiz seferber. İlk belirlemelere göre 10 can kaybımız var. Yaralılarımız hastanelere taşınıyor. Geçmiş olsun. Allah rahmet eylesin."

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İçişleri Bakanı Soylu, Mardin'in Derik ilçesinde aynı yerde peş peşe meydana gelen 2 tır kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını... İçişleri Bakanı Soylu, Mardin'in Derik ilçesinde aynı yerde peş peşe meydana gelen 2 tır kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını... Son dakika politika: İçişleri Bakanı Soylu, Mardin'in Derik ilçesinde aynı yerde peş peşe meydana gelen 2 tır kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını... Son dakika politika: İçişleri Bakanı Soylu, Mardin'in Derik ilçesinde aynı yerde peş peşe meydana gelen 2 tır kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını...
Kaynak: ANKA

Süleyman Soylu, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Süleyman Soylu: Mardin Derik'te Aynı Yerde Üst Üste 2 Tır Kazası Yaşandı. İlk Belirlemelere Göre 10 Can Kaybımız Var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Süleyman Soylu: Mardin Derik'te Aynı Yerde Üst Üste 2 Tır Kazası Yaşandı. İlk Belirlemelere Göre 10 Can Kaybımız Var - Son Dakika
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