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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Malatya ve Elazığ için Kızılay'a gelen bağış toplamı 27,5 milyon...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Malatya ve Elazığ için Kızılay'a gelen bağış toplamı 27,5 milyon lira, AFAD'a gelen bağış toplamı 72 milyon toplam lira." Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:11 Kaynak: İHA
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