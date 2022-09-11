Yenişehir Mahallesi'nde Mardin Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Yaz Spor Okulları"nı ziyaret eden Soylu, burada yüzme, futbol ve voleybol gibi branşlarda eğitim gören çocuklarla görüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakanı Soylu, Mardin Ömerli'de çocuk ve gençlerle bir araya geldi - Son Dakika

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