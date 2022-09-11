İçişleri Bakanı Soylu, Mardin Ömerli'de çocuk ve gençlerle bir araya geldi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu, Mardin Ömerli'de çocuk ve gençlerle bir araya geldi

11.09.2022 16:22
İçişleri Bakanı Soylu, Mardin Ömerli'de çocuk ve gençlerle bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Ömerli ilçesinde çocuk ve gençlerle masa tenisi ve basketbol oynadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Ömerli ilçesinde çocuk ve gençlerle masa tenisi ve basketbol oynadı.

Mardin'deki temaslarını sürdüren Bakan Soylu, Ömerli ilçesine geçti.

Yenişehir Mahallesi'nde Mardin Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Yaz Spor Okulları"nı ziyaret eden Soylu, burada yüzme, futbol ve voleybol gibi branşlarda eğitim gören çocuklarla görüştü.

Halı sahada şut atan Soylu, çocuklarla ve gençlerle masa tenisi ve basketbol oynadı.

Aynı mahallede düzenlenen, Ömerli Halk Eğitim Merkezinde eğitim gören kadınların hazırladığı el işi ürünlerin yer aldığı sergiyi gezen Soylu, ardından Ömerli Belediyesine kazandırılan yeni iş makineleriyle ilgili incelemede bulundu.

Ömerli Belediyesini ziyaret eden Soylu, Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ ile görüştü.

Soylu, bir kahvehanede vatandaşlarla çay içti, sohbet etti.

Bakan Soylu'ya temaslarında Vali Mahmut Demirtaş, Ömerli Kaymakamı Kerem Türker, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya ve AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç da eşlik etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, Mardin Ömerli'de çocuk ve gençlerle bir araya geldi - Son Dakika

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