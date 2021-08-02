İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Marmaris'te - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, orman yangınlarının yaşandığı Muğla'nın Marmaris ilçesinde geldi. Bakan Soylu başkanlığında Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından Bakan Soylu helikopterle orman yangınlarının yaşandığı bölgede incelemede bulundu. - MUĞLA

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