Bakan Soylu, Mersin'de 105 kilogram eroin ele geçirildiğini bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Soylu, Mersin'de 105 kilogram eroin ele geçirildiğini bildirdi

06.08.2022 00:22
Bakan Soylu, Mersin'de 105 kilogram eroin ele geçirildiğini bildirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'de 105 kilogram eroin ele geçirildiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'de 105 kilogram eroin ele geçirildiğini belirtti.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Mersin'de PKK'ya üst üste darbeden sonra uyuşturucuya da darbe. Mersin'de PKK'ya yapılan terör operasyonlarından sonra Mersin Emniyeti Narkotik birimlerimiz de 105 kilo eroin yakalaması gerçekleştirdi. Mersin Emniyetimize ve kahraman polislerimize tebrikler."

YORUMLAR
500
Mersin'de eylem hazırlığındayken yakalanan 2 PKK'lı terörist tutuklandı Mersin'de eylem hazırlığındayken yakalanan 2 PKK'lı terörist tutuklandı Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik 'Temizleme 2' operasyonu: 5 gözaltı Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik 'Temizleme 2' operasyonu: 5 gözaltı
Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Mersin, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Soylu, Mersin'de 105 kilogram eroin ele geçirildiğini bildirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:07 Bayern Münih sahasında Eintracht Frankfurt'u 6-1 mağlup etti
23:51 UEFA'nın Fenerbahçe'ye verdiği kısmi seyircisiz oynama cezası 2 yıl ertelendi!
23:32 Fatih Terim, Didier Drogba'yı Bodrum'daki evinde misafir etti: Tevazun için teşekkür ederim evlat
23:03 Süper Lig'in açılış karşılaşmasında Trabzonspor, İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti
22:45 Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacak!
21:54 Lucas Torreira'dan, Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle! Beğendiği paylaşım transfer ihtimalini güçlendirdi
21:47 8 kişilik dürüm ayran fiyatını gören Mustafa Sarıgül tepki gösterdi: Bu nasıl bir şey
21:03 Cristiano Ronaldo'dan taraftarı heyecanlandıran hareket! "Come to Galatasaray" yorumunu beğendi
20:57 Türkiye ile Rusya arasındaki doğal gaz ticaretinde yeni dönem: Ruble ile ödeme yapılacak
20:31 Türk araştırmacıların çalışması umut vadediyor! Kanserli hücreyi yok edecek ilaç çalışması tüm hızıyla sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 00:22:05. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Soylu, Mersin'de 105 kilogram eroin ele geçirildiğini bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement