"Mersin'de PKK 'ya üst üste darbeden sonra uyuşturucuya da darbe. Mersin'de PKK'ya yapılan terör operasyonlarından sonra Mersin Emniyeti Narkotik birimlerimiz de 105 kilo eroin yakalaması gerçekleştirdi. Mersin Emniyetimize ve kahraman polislerimize tebrikler."

Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Mersin, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakan Soylu, Mersin'de 105 kilogram eroin ele geçirildiğini bildirdi - Son Dakika

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