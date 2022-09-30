İçişleri Bakanı Soylu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi

30.09.2022 00:34
İçişleri Bakanı Soylu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'deki terör saldırısının faili teröristin teşhisinin yapıldığını, parmak izleri ile yapılan çalışmada da eşleşmenin sağlandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'deki terör saldırısının faili teröristin teşhisinin yapıldığını, parmak izleri ile yapılan çalışmada da eşleşmenin sağlandığını açıkladı.

Soylu, sosyal medya hesabından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Mersin'deki saldırıyı gerçekleştiren teröristin DNA raporunun açıklanmasını istemesine" yönelik paylaşımına tepki gösterdi.

Bakan Süleyman Soylu, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu, iki gün PKK'nın ipini bekledin. Bizi yine şaşırtmadın. Sizin bu devletle bir meseleniz var. Yapılan saldırıyı ilk önce adamların DEAŞ'a yıktı. Tutmayınca adamların 'cinnet geçiren bir kadın polis' yalanına sarıldı. Derdiniz, ortağınız PKK'yı kurtarmak. Saldırıyı PKK yaptığı belli olup, devletin yargının tespitlerine rağmen teröristleri gazeteci kılığına sokup Türkiye'ye 'en büyük gazeteci cezaevi' iftirasıyla teröristleri aklaman ortaya çıkınca PKK açıklamasına sığınacak zavallısın."

Teröristi taşıyan taksicinin, teröristi teşhis ettiğini belirten Soylu, "Yıllarca terör örgütünde birlikte olduğu örgüt mensubu sözde ölümsüzler taburunda sabotajcı eğitimi alıp Türkiye'de eylem yapmak üzere görevlendirildiğini belirtip hemen teşhisini yaptı. Hoşuna gitmeyecek ama parmak izleri ile yapılan çalışmada bir tanesinde eşleşme çıktı. Kurtarıcın PKK'nın açıklamasındaki teröristlerle ilgili tüm detaylara da çalışılıyor." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun, "PKK'nın açıklamasını referans alıp kabul ettiğini, teröristlerle ilgili henüz sonucu çıkmamış raporların üzerinden terör örgütünü ve utanılacak parti raporunu korumaya aldığını" kaydeden Soylu, şöyle devam etti:

"Yani terör örgütünün tespiti imkansız Suriyeli isim verip, 'Zozan arkadaşımızın (yani Dilşah Ercan) bu olayla herhangi bir ilgisi yoktur, görevinin başındadır' demesine sığınmaktan bile utanmıyorsun. 6'lı masada sıkıştın PKK'ya sığındın, yazıklar olsun. Şimdi ana fikriniz ne? Ne demiş oldunuz. PKK'nın gazetecilerini savunmak yetmedi, bir de PKK'nın basın sözcülüğüne mi soyundunuz? 'Görevinin başında' dedikleri, görev ne? Madem PKK adına konuşuyorsunuz, bunu da siz açıklamalısınız."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi - Son Dakika

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