İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'ü kabul etti - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'ü kabul etti

03.03.2022 12:21
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'ü kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mihalgazi İlçe Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'ü kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mihalgazi İlçe Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'ü kabul etti.

Bakan Soylu, İlçe Belediye Başkanı Akgün'ü makamında ağırladı. Akgün, ziyaretinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ilçedeki çalışmalar hakkında bilgilendirdi.

Akgün, Bakan Soylu'nun kabulünden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Mihalgazi ilçesine yaptığı katkılardan dolayı Soylu'ya teşekkür etti.

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Süleyman Soylu, Mihalgazi, Hisarcık, Güneş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'ü kabul etti - Son Dakika


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