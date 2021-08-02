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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (3) - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (3)

02.08.2021 15:32
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (3), System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'da yaklaşık 10 bin vatandaşı bulunduğu konutlardan tahliye ettiklerini belirterek, bunların çadır ve konteyner ihtiyaçlarının da karşılandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'da yaklaşık 10 bin vatandaşı bulunduğu konutlardan tahliye ettiklerini belirterek, bunların çadır ve konteyner ihtiyaçlarının da karşılandığını bildirdi.

Muğla'nın Milas ilçesinde Yangın Koordinasyon Merkezinde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile basın açıklaması yapan Bakan Soylu, yardımlarla ilgili de gerekli çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.

Bölgede neye ihtiyaç olduğunu ortaya koyacaklarını aktaran Bakan Soylu, "Tarım hasarları olsun, hayvancılık hasarları olsun özellikle bu bölge arıcılık bölgesi, bütün bunlarla ilgili kimseyi yalnız bırakmayacağız. Vatandaşlarımız kafalarındaki bu düşünceyi, 'Acaba ben yalnız kalır mıyım, ne olur?' düşüncesini bir tarafa bıraksın. Herkes bu yangının söndürülmesine konsantre olsun ve ormancılarımıza gayretleri için, diğer bütün kurumlarımıza, yerel yönetimlerimize, belediyelerimize gayretleri için hem dualarını hem teşekkürlerini, hem takdirlerini hem de onların moral ve motivasyonlarını ayakta tutabilecek, bütün yapılabilecekleri ortaya koysunlar." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangın bölgesindeki hayvanların bakımıyla ilgili yürütülen çalışmaların koordinasyonuyla ilgili soruya, şu yanıtı verdi:

"Defalarca kaymakamlıklarımız ve valiliklerimiz, emniyetimiz ve jandarmamız, gerek ormanın içindeki orman teşkilatımız, gerekse şehirler içindeki belediyelerimiz emre amadedir. Bir tek can bizim için kıymetlidir. Birçok yere arkadaşlarımızı sevk ediyoruz hem yemleri bırakılıyor hem bütün ihtiyaçları bırakılıyor, hem de burada sivil toplum örgütleriyle beraber iş birliği içerisindeyiz. Sadece sabahtan itibaren sivil toplum örgütlerinden bana 10-15 mesaj geldi. Hepsini ilgili arkadaşlarıma yönlendirdim, yönlendirmeye devam ediyorum. Bu konuda eksiksiz gitmek zorundayız."

"Kamuoyuna doğru bilgi vereceğiz"

Bir basın mensubunun "Antalya Manavgat olmak üzere sabotaj iddialarıyla ilgili son durumu bize sayılarıyla aktarır mısınız?" şeklindeki soruyu Bakan Soylu, şöyle cevapladı:

"Arkadaşlarımız çalışıyorlar, birçok ihbarla da karşılaşıyoruz hatta 300'e yakın ihbar geldi. Bu ihbarların hepsiyle tek tek ilgileniyoruz ayrıca istihbari çalışmalarımız söz konusu ancak biz devletiz, meseleyi netleştirmeden kamuoyu ile paylaşmak bir başka sorun teşkil eder. Elbette ki yangına sebep teşkil eden meseleler var ve burada gözaltında olanlar var. Bu gözaltında olanlarla ilgili yargımız gerekli dosyaları hazırladıktan sonra kararını verecektir ama sabotaj, dikkatsizlik, terör bunların her birisiyle ilgili yaptığımız çalışmaların ne olduğunu, ne olmadığını, bildiklerimiz var buna teşebbüs etmeye çalışanlar var. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim terör örgütü PKK yaklaşık 3 yıldan beri, bunu bugün söylüyor değiliz, ekonomik tesisler, aynı zamanda ormanlar, vatandaşlarımızın araçları dahil olmak üzere hedef aldığı yerleri yakmak ve zarar vermek konusunda direkt Kandil'den sürekli, bir istihbari değerlendirme olarak bunu söyleyebilirim, talimat veriyorlar. Bu açık ve net. Buna ait de bizim tüm güvenlik güçlerimizin aldığı tedbirler ortadadır. Yıl başından beri 100'ün üzerinde eylem engellenmiştir. Bunların birçoğunda da patlayıcılar yakalanmıştır, ancak orman yangınlarıyla ilgili elimizdeki tüm verileri ortaya koyabilmemiz için özel hazırladığımız ekiplerin çalışmaları yargıyla beraber devam etmektedir. Örneğin bir vilayetimizde kendisine terör örgütü tarafından para aktarıldığını ifade eden bir kişi ele geçirilmiş ve netice itibariyle yargıya teslim edilmiş ve tutuklanmıştır. Ancak burada şunu ifade etmem gerekiyor burada biz bunun hangi noktada ne şekilde nereden beslendiğinin arkasını iyi bir şekilde değerlendirdikten sonra kamuoyuyla 'Şu kişi, şurada, şuradan gelen parayla şunu sağlamaya çalışmıştır' gibi bir anlayışla ortaya koyabiliriz. Onun için somut veri ve çalışmalarımız olacak ve kamuoyuna doğru bilgi vereceğiz."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, birilerinin toplumu birbirine düşürmeye çalıştığını, ancak kendilerinin devlet sorumluluğu ile hareket ettiklerini dile getirdi. Bunun için kamuoyuna net bilgileri aktaracaklarını vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Bu neyi sağlıyor bunu da ifade edeyim, bir ilçemizde oldu, dediler ki işte 'Geldi, yaktı, şunlar yaktı, şunu linç edelim' yani yardım etmeye gelen üç arkadaş ve aileleri konuyla hiç alakaları yok. Allah korusun az daha bir toplumsal felaketle karşı karşıya kalınacaktı. Onun için milletimiz sağduyu içinde olsun devletine, güvenlik güçlerine, istihbarat birimlerine itibar etsin, biz doğru bilgiyi yani burada yanlış bir bilgiyle donatmak isteyenlerin de oyunlarına düşmeyiz. Yanlış bir istihbarat kaynağıyla bizi yanıltmaya çalışanların oyununa düşmeyiz. Onun için bu işi kılı kırk yararak, vatandaşımıza doğru bilgi verme konusunda çalışmalarımız devam etmektedir."

"Devlet, devletliğini göstermektedir ve buna devam edecektir"

Bakan Soylu, hiçbir vatandaşı mağdur etmeyeceklerini yineleyerek, "Muğla'da yaklaşık 10 bin vatandaşımızı bulunduğu konutlardan tahliye ettik. Çadır ve konteyner ihtiyaçları, bunların tamamı tarafımızca karşılanacaktır. Yani yazlık olarak kullanıp herhangi bir çiftçilik yapmayan, hayvancılık yapmayanlarla ilgili elbette ki onların konteyner ihtiyacı yok ama orada hayatını idame ettirmek isteyenlerle ilgili bunları da sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Hayatın olağan akışının devam edebilmesi için çadırından konteynerine ve maddi desteğine kadar tüm yardımların yapılacağına işaret eden Soylu, "Zannediyorum yarın akşama kadar da Çevre Şehircilik Bakanlığımız tüm tespitleri tamamlamış ve bitirmiş olacak. Devlet, devletliğini göstermektedir ve buna devam edecektir." şeklinde konuştu.

(Bitti)

Süleyman Soylu, Yangın, Terör, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (3) - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (3) - Son Dakika
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