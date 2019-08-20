Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Milletin temiz oylarını teröre istismar ettirmemek bizim...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Milletin temiz oylarını teröre istismar ettirmemek bizim...

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Milletin temiz oylarını teröre istismar ettirmemek bizim görevimizdir" Soylu: "Türkiye terörün merkezi haline getirilmeye çalışıldı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Milletin temiz oylarını teröre istismar ettirmemek bizim görevimizdir"
Soylu:
"Türkiye terörün merkezi haline getirilmeye çalışıldı"
Süleyman Soylu, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:58 Kaynak: İHA
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