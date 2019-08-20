İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Milletin temiz oylarını teröre istismar ettirmemek bizim...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Milletin temiz oylarını teröre istismar ettirmemek bizim görevimizdir" Soylu: "Türkiye terörün merkezi haline getirilmeye çalışıldı" Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:58 Kaynak: İHA
Garanti BBVA'nın yeni CEO'su Recep Baştuğ oldu Dünya basını, üç belediyeye atanan kayyum kararını nasıl gördü? Doğu Perinçek'ten Süleyman Soylu'ya tebrik telefonu Suriye'deki YPG'li teröristlerin sınır hattındaki hareketliği görüntülendi