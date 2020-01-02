İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Ne İdlib'de ne de güney sınırımızın diğer bölgelerinde hazırlıksız... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Ne İdlib'de ne de güney sınırımızın diğer bölgelerinde hazırlıksız... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Ne İdlib'de ne de güney sınırımızın diğer bölgelerinde hazırlıksız...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Ne İdlib'de ne de güney sınırımızın diğer bölgelerinde hazırlıksız olduğumuz herhangi bir durum söz konusu değildir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Ne İdlib'de ne de güney sınırımızın diğer bölgelerinde hazırlıksız olduğumuz herhangi bir durum söz konusu değildir"

Süleyman Soylu, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 08:42 Kaynak: AA
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