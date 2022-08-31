İçişleri Bakanı Soylu: "Kadın konukevi açmayan belediyeler kamuoyuyla paylaşılacak"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, nüfusu 100 binin üstündeki belediyelerden kadın konukevi yapılması konusunda talepleri olduğunu belirterek, "1 Ocak 2023'ten itibaren nüfusu 100 binin üzerinde olan belediyelerin hangisinde kadın konukevi olup hangisinde olmadığını kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

Soylu, İçişleri Bakanlığında düzenlenen Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, aile içi ve kadına yönelik şiddetin sadece Türkiye'de değil, dünyada da mücadele edilen bir sorun olduğuna işaret etti.

Kadın konukevlerinin sayısının artırılması için belediyelere görev düştüğünü vurgulayan Soylu, "Nüfusu 100 binden fazla olan belediyelerden kadın konukevi yapılması konusunda talebimiz oldu. 1 Ocak 2023'ten itibaren nüfusu 100 binin üzerinde olan belediyelerin hangisinde kadın konukevi olup hangisinde olmadığını kamuoyuyla paylaşacağız." diye konuştu.

Soylu, aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi için farkındalık ve eğitim çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyleyerek, "Erkeklere yönelik de 'Kadına El Kalkamaz' eğitimleri devam ediyor. Bu kapsamda bugüne kadar 2 milyon 7 bin 365 erkeğe eğitim verildi." dedi.

Risk değerlendirme ve analiz çalışmalarının daha doğru yapılabilmesi amacıyla oluşturulan "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt Formu"nun değiştirilmesinin önemine değinen Soylu, böylece yargının ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin (ŞÖNİM) elinin kuvvetlendiğini kaydetti.

Süleyman Soylu, şiddet uygulayanlara takılan elektronik kelepçe uygulamasının cinayetleri büyük oranda önlediğini de belirterek, "Şu anda aktif olarak 714 elektronik kelepçe vakası takip ediliyor. Uygulama başladığından beri takip edilen vaka sayısı da 2 bin 312." bilgisini paylaştı.

" KADES'i 3,9 milyon kişi indirdi"

Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) şu ana kadar 3,9 milyon kişi tarafından indirildiğini ve uygulama üzerinden 486 bin 641 ihbar alındığını aktaran Soylu, "Sistem itibarıyla bu ihbarların tamamına gidiyoruz. Bu ihbarların 285 bin 456'sı asıllı yani gerçek, tehlike içeren ihbarlar. Bunların içinde Allah göstermesin belki de onlarca cinayet vakasını, KADES sayesinde önlemiş olduk." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, kadın cinayetlerinin geçen yıla göre azaldığına işaret ederek, "Geçen yıl 30 Ağustos itibarıyla işlenen kadın cinayeti 194'tü, bu yıl ise 181. Yani geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7'lik bir azalış var." şeklinde konuştu.

Programda, Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan "aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele" konulu sunum yapıldı.

Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, İller İdaresi Genel Müdürü Selçuk Aslan, Jandarma Asayiş Başkanı Tümgeneral Ferdi Korkmaz ile İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve sivil toplum kuruluşlarından yetkililer de katıldı.