Yaptığı şaka arkadaşının ölmesine neden oldu! O anlar kamerada

Haklarında gözaltı kararı verilen 92 zanlının yakalanması için kent genelinde belirlenen 94 adrese özel harekat destekli 162 ekip, 5 narkotik köpeği ve 2 İHA ile operasyon düzenlendi.

Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Narkotik, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 94 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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