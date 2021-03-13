Sağlık Bakanı Koca: "İçişleri Bakanımız Sayın Soylu'nun muhterem anneleri Hakk'ın rahmetine kavuştu" - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "İçişleri Bakanımız Sayın Soylu'nun muhterem anneleri Hakk'ın rahmetine kavuştu"
13.03.2021 11:09
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesinin vefat ettiğini bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesinin vefat ettiğini bildirdi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi'nin muhterem anneleri Hakk'ın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah'tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve ailesine sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Soylu'nun annesi Servet Soylu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
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