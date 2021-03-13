İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti

Süleyman Soylu'nun annesi yarın Gaziosmanpaşa'da son yolculuğuna uğurlanacak

İSTANBUL - Tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu için yarın Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti. Sevet Soylu için yarın öğlen namazına müteakiben Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Soylu, daha sonrada Eyüp Sultan Mezarlığına defnedilecek.