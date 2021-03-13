Son dakika haber... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesinin cenazesi hastaneden alındı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun cenazesi, hastaneden alınarak cenaze aracıyla eve götürüldü.
Annesinin vefatının ardından eşi Hamdiye Soylu ve babası Hasan Soylu ile hastaneye gelen Bakan Soylu, gerekli işlemlerin ardından cenazeyi teslim aldı.
Servet Soylu'nun cenazesi, Bakan Soylu'nun da bindiği cenaze aracıyla eve götürüldü.
Öte yandan, vefat haberini alan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, bazı kaymakamlar ve AK Parti ilçe başkanları ile Bakan Soylu'nun yakınları hastaneye gelerek taziye ziyaretinde bulundu.
Kaynak: AA
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