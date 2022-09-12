İçişleri Bakanı Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca'dan "Canan Kaftancıoğlu" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca'dan "Canan Kaftancıoğlu" açıklaması Açıklaması

12.09.2022 11:50
İçişleri Bakanı Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca'dan "Canan Kaftancıoğlu" açıklaması Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca, Canan Kaftancıoğlu'nun, Soylu'ya hakaret içeren paylaşımı nedeniyle aldığı adli para cezasını, hükmün kesinleşmesi halinde devlete ödeyeceğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca, Canan Kaftancıoğlu'nun, Soylu'ya hakaret içeren paylaşımı nedeniyle aldığı adli para cezasını, hükmün kesinleşmesi halinde devlete ödeyeceğini bildirdi.

Kızılca, yaptığı yazılı açıklamada, Kaftancıoğlu'nun, müvekkili Soylu'ya yönelik kişilik haklarını hedef alan hakaret içerikli paylaşımı nedeniyle 10 bin 620 lira adli para cezasına çarptırıldığını hatırlattı.

Kaftancıoğlu'nun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu para cezasının müvekkiline ödeneceğine ilişkin gerçeğe aykırı ifadelere yer verdiğini belirten Kızılca, "Canan Kaftancıoğlu, hükmün kesinleşmesi halinde bu adli para cezasını müvekkilime değil, devletimize ödeyecektir." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca'dan 'Canan Kaftancıoğlu' açıklaması Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca'dan "Canan Kaftancıoğlu" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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