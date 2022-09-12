Kaftancıoğlu'nun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu para cezasının müvekkiline ödeneceğine ilişkin gerçeğe aykırı ifadelere yer verdiğini belirten Kızılca, "Canan Kaftancıoğlu, hükmün kesinleşmesi halinde bu adli para cezasını müvekkilime değil, devletimize ödeyecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Canan Kaftancıoğlu, Süleyman Soylu, Uğur Kızılca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakanı Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca'dan 'Canan Kaftancıoğlu' açıklaması Açıklaması - Son Dakika

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