İçişleri Bakanı Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca'dan açıklama Açıklaması - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca'dan açıklama Açıklaması

15.08.2022 12:10
İçişleri Bakanı Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca'dan açıklama Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca, müvekkilinin herhangi bir ticari faaliyetinin ve şirket ortaklığının bulunmadığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca, müvekkilinin herhangi bir ticari faaliyetinin ve şirket ortaklığının bulunmadığını bildirdi.

Kızılca yaptığı yazılı açıklamada, bugün bir gazetenin köşe yazısında müvekkili ile ilgili tamamen algı oluşturmaya yönelik ve müvekkilinin kişilik haklarını hedef alan ifadelerin yer aldığını belirtti.

Bu nedenle açıklama zorunluluğu doğduğunu belirten Kızılca, "Tüm hukuksal haklarımız saklı kalmak kaydıyla müvekkilimin herhangi bir ticari faaliyetinin ve şirket ortaklığının olmadığını kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerini kullandı.

Avukat Kızılca'nın açıklamasına konu olan köşe yazısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, sigorta şirketi ortaklığı olduğu ve bakanlık görevi sürerken şirket faaliyetlerini sürdürdüğü iddia edilmişti.

YORUMLAR
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Bakanı Soylu'nun avukatından açıklama: Müvekkilimin ticari faaliyeti yok Bakanı Soylu'nun avukatından açıklama: Müvekkilimin ticari faaliyeti yok Bakan Soylu, 17 Ağustos'u anma törenine katılacak Bakan Soylu, 17 Ağustos'u anma törenine katılacak
Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Uğur Kızılca, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca'dan açıklama Açıklaması - Son Dakika

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