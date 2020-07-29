İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'nun başkanlığında 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Covid-19 salgını dolayısıyla Kurban Bayramı 'nda illerde uygulanacak tedbirler değerlendiriliyor. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 08:15

Kaynak: İHA

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