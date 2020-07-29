İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Covid-19 salgını dolayısıyla Kurban Bayramı'nda illerde uygulanacak tedbirler değerlendiriliyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Covid-19 salgını dolayısıyla Kurban Bayramı'nda illerde uygulanacak tedbirler değerlendiriliyor. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 08:15
Kaynak: İHA
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