İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Bursa'da... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Bursa'da...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Bursa'da selin etkili olduğu bölgeye hareket ettiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 11:27 Kaynak: AA
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