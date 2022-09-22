İkindi vakti kılınan cenaze namazına Akın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Bursa Valisi Yakup Canbolat, bazı milletvekilleri, eski milletvekilleri, siyasetçiler, bürokratlar, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Harun Akın, Orhangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakan Soylu'nun danışmanı Harun Akın'ın annesinin cenazesi defnedildi - Son Dakika

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