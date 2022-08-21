Derik'teki trafik kazalarında hayatını kaybeden 19 kişinin cenazesi son yolcuğuna uğurlandı

Katliam gibi kazanın saniyeler öncesinde kalabalığın neden orada toplandığı belli oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ailelere taziyede bulunması MARDİN - Mardin 'in Derik ilçesinde art arda yaşanan iki trafik kazasında hayatını kaybeden 19 kişinin cenazesi son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenlerine dün geceden bu yana ilçede bulunan yaralıları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret eden, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye ziyaretinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Mardin, Güncel, Son Dakika

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