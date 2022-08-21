Derik'teki trafik kazalarında hayatını kaybeden 19 kişinin cenazesi son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Derik'teki trafik kazalarında hayatını kaybeden 19 kişinin cenazesi son yolcuğuna uğurlandı

21.08.2022 12:56

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Derik'te cenaze namazına katılması Cenaze namazının kılınması Dua edilmesi Cenazelerin defnedilmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ailelere taziyede bulunması MARDİN - Mardin'in Derik ilçesinde art arda yaşanan iki trafik kazasında hayatını kaybeden 19...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Derik'te cenaze namazına katılması

Cenaze namazının kılınması

Dua edilmesi

Cenazelerin defnedilmesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ailelere taziyede bulunması MARDİN - Mardin'in Derik ilçesinde art arda yaşanan iki trafik kazasında hayatını kaybeden 19 kişinin cenazesi son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenlerine dün geceden bu yana ilçede bulunan yaralıları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret eden, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye ziyaretinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

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Bakan Soylu, katliam gibi kazada hayatını kaybeden vatandaşın cenaze törenine katıldı Bakan Soylu, katliam gibi kazada hayatını kaybeden vatandaşın cenaze törenine katıldı İçişleri Bakanı Soylu, trafik kazasında hayatını kaybeden İrfan Aytaş'ın Derik'te kılınan cenaze namazına katıldı İçişleri Bakanı Soylu, trafik kazasında hayatını kaybeden İrfan Aytaş'ın Derik'te kılınan cenaze namazına katıldı
Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Derik'teki trafik kazalarında hayatını kaybeden 19 kişinin cenazesi son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Derik'teki trafik kazalarında hayatını kaybeden 19 kişinin cenazesi son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika
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